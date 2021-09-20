Ваша банківська картка заблокована! Якщо ви коли-небудь отримували таке смс, будьте впевнені, на вас полюють кібер-злочинці. Майже 50 тисяч ошуканих українців звернулися до правоохоронців з початку року. Які афери найпоширеніші - розкаже Олександр Васильченко.

Хотів купити велосипед, а втратив гроші. Киянин Ярослав на одному сайті з продажів вирішив придбати байк. Домовився з продавцем, переказав на картку 20 тисяч гривень. А далі...

Ярослав, житель Києва:

Якимось чином підключився начебто оператор, сказав, що моя оплата не пройшла, щось там не так сталося і потім мене перекинула на фішинговий сайт, перейдіть по цій ссилочці. І це виглядало як оператор маркет плейсу, і там вже я провів оплату , але ці гроші пішли вже не на велік, а на якусь кріпту.

Повернути втрачені кошти виявилося нереальним. У поліції відкрити кримінальне провадження відмовились.

Ярослав, житель Києва:

Звертався всюди, куди можна було, і в ПриватБанк, і в кіберполіцію, і в адміністрацію цього маркет плейсу, тобто всі, хто міг бути задіяний в цій ситуації, я до всіх звернувся, ніхто насправді мені не допоміг з цим питанням. Мені пояснили, що немає ніяких інструментів і важелів, щоб ці гроші повернути.

СМС-повідомлення про мільйонні виграші, блокування банківської картки, одноденні або фішингові сайти. Кіберзлочинці всіма можливими способами намагаються заволодіти даними, а потім і грошима.

Владислав Савченко, експерт з IT-технологій:

Оборудка з заміною назви веб-сайту та трішки зміненою адресою, це так і працює фішинговий сайт. Вони копіюють дизайн, та користуючись довірою цього ресурсу, це як правило, беруть найпопулярніші, додають букву чи цифру в середину адреси і це треба перевіряти.

Це Дмитро, він створює фішингові сайти. Саме так, зі спини й зі зміненим голосом, він погодився розкрити нам деталі цього нелегального промислу. Хлопець каже - злодії створюють копії сайтів-гаманців. Активними на підробній сторінці залишають одну чи дві клавіші. Натискаючи на них, ви переходите за посиланням і миттєво втрачаєте гроші.

Дмитро, хакер:

Самое сложное в мошенничестве - это связаться с самой жертвой и уговорить ее под разными предлогами, дабы он оставил свои деньги или же данные, чтобы в последующем мошенник мог завладеть входными данными кошелька.

І таким промислом займаються сотні хакерів.

Дмитро, хакер:

Есть люди, которые зарабатывают на этом очень много, есть мелкие, там 100, 50, 200 долларов. Есть которые от десятков тысяч долларов зарабатывают.

Тільки з початку цього року до кіберполіції надійшло понад 45 тисяч звернень. Правоохоронці кажуть: найпоширеніші - продаж неіснуючих товарів, афери з банківськими даними і шахрайства через фішингові сайти.

Анна Селезньова, старший інспектор з особливих доручень Депертаменту кіберполіції Національної поліції України:

Не повідомляйте нікому номера банківської картки, особливо це є СВВ і пін код. Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, купуйте та платіть лише на перевірених сайтах та віддавайте перевагу післяплаті. У разі купівлі на платформі оголошень, обговорюйте деталі у чаті цієї платформи і не переходьте у месенджери.

А ще правоохоронці радять не надсилати нікому фотографії своїх документів. Адже можна залишитися не тільки без грошей, а й без майна.