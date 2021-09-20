Мюнхен влаштував альтернативний "Октобер-фест" [ Редактировать ]
Альтернативний "Октобер-фест" розпочався у Німеччині.
Оскільки масштабний фестиваль пива і ковбасок скасували через пандемію другий рік поспіль, Мюнхен влаштував окремий захід. Долучилися пів сотні барів і ресторанів. Хмільні трунки гостям наливатимуть під жваву музику до 3 жовтня.
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