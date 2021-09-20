На Донбасі армієць зазнав осколкових поранень [ Редактировать ]
Один армієць зазнав осколкових поранень на Донбасі. Його стан задовільний.
Напередодні ворог 8 разів порушував режим тиші. Біля Майорська та Луганського супротивник прицільно накривав із протитанкових гранатометів. У напрямку Новозванівки двічі обстріляв українські позиції із мінометів забороненого калібру. Біля Оріхового найманці використали автоматичні станкові гранатомети й стрілецьку.
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Його стан задовільний. Напередодні ворог 8 разів порушував режим тиші.
Біля Майорська та Луганського прицільно накривав із протитанкових гранатометів.
По позиціях армійців поблизу Новолуганського противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Минулося без втрат - повідомили у штабі.
За таких умов певної деєскалації, вояки на передових позиціях у постійній готовності, адже прилетіти може у будь-яку хвилину. Найкраще про це знають ті, хто на фронті із 14-го, і пройшов всі кола того пекла. Вони - справжня еліта українського війська.
По Тарамчуку противник двічі вдарив зі 120-их мінометів та артилерії 122-го калібру, пошкоджено житловий будинок та подвір'я. Зі 120-их мінометів противник гатив і поблизу Пісків. А по Щастю застосував 82-гі міномети.