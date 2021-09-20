Правоохоронці затримали колишнього посадовця МВС, причетного до вбивств під час Революції Гідності. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, у лютому 14-го року підозрюваний, виконуючи злочинний наказ керівництва Головного Управління МВС України в Києві, влаштував теракт. Троє людей тоді загинули, понад 70 зазнали поранень.

В Офісі Генпрокурора ім'я затриманого не називають, але, за даними ЗМІ, це - Юрій Спаських. Він почав переховуватися від органів слідства на початку вересня, коли йому повідомили про підозру.