Правоохоронці затримали посадовця, який влаштував теракт під час Революції Гідності [ Редактировать ]
Правоохоронці затримали колишнього посадовця МВС, причетного до вбивств під час Революції Гідності. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, у лютому 14-го року підозрюваний, виконуючи злочинний наказ керівництва Головного Управління МВС України в Києві, влаштував теракт. Троє людей тоді загинули, понад 70 зазнали поранень.
В Офісі Генпрокурора ім'я затриманого не називають, але, за даними ЗМІ, це - Юрій Спаських. Він почав переховуватися від органів слідства на початку вересня, коли йому повідомили про підозру.
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