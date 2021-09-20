Теракт в російському університеті: восьмеро людей загинули [ Редактировать ]
Восьмеро людей загинули внаслідок стрілянини в університеті російського міста Перм. Поранених - 14. Вогонь відкрив 18-річний Тимур Бекмасуров. Момент, коли хлопець заходить до одного з корпусів вишу, зафільмували студенти. Частина з них закрилися в аудиторіях зсередини.
Дехто в паніці вистрибував з вікон другого поверху. Правоохоронці поранили нападника під час затримання. Розпочато кримінальну справу за статтею "вбивство". Зазначу, незадовго до атаки стрілець опублікував допис у соцмережі. Заявив: не є членом екстремістських організацій, а його вчинок - не теракт. Мотиви злочину встановлює поліція.
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