Восьмеро людей загинули внаслідок стрілянини в університеті російського міста Перм. Поранених - 14. Вогонь відкрив 18-річний Тимур Бекмасуров. Момент, коли хлопець заходить до одного з корпусів вишу, зафільмували студенти. Частина з них закрилися в аудиторіях зсередини.

Дехто в паніці вистрибував з вікон другого поверху. Правоохоронці поранили нападника під час затримання. Розпочато кримінальну справу за статтею "вбивство". Зазначу, незадовго до атаки стрілець опублікував допис у соцмережі. Заявив: не є членом екстремістських організацій, а його вчинок - не теракт. Мотиви злочину встановлює поліція.