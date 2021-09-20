У світі напередодні зафіксували понад 350 тисяч заражень Ковідом. Близько 6-ти тисяч людей померли.

Серед країн із найбільшим денним приростом - США, Індія та Велика Британія. У Бразилії теж підвищується статистика інфікувань: за вихідні понад 150 тисяч хворих та майже тисячу смертей. А в Мадриді молодь протестувала через карантинні обмеження. 25 тисяч студентів прийшли на нелегальну вечірку. Поліція розганяла їх упродовж кількох годин.