В Індії зафіксували 31 тисячу хворих на коронавірус [ Редактировать ]
Тисячі індійців вийшли святкувати день народження Ґанеші попри заборону влади через карантин. Це релігійне свято місцеві жителі дуже шанують, вважають, якщо омити статую бога в купелі, зцілишся й матимеш успіх.
Утім, лише за останню добу в країні зафіксували майже 31 тисячу нових хворих на коронавірус. Влада намагається пришвидшити щеплення, щоб відкрити країну для туристів. На сьогодні індусам вкололи вже понад 800 мільйонів доз вакцини.
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44 людини померли. 1 200 хворих доправили в лікарні, одужало - понад півтисячі.
Основна особливість у тому, що вони не поширюватимуться на вакцинованих людей. У "зеленій" зоні залишається обов'язковий масковий режим у громадських приміщеннях і транспорті.
Кількість недужих дітей там стрімко зросла після свята Рош га-Шана. А людей старшого віку та з групи ризику закликають робити третє щеплення проти коронавірусу.
Близько 6-ти тисяч людей померли. Серед країн із найбільшим денним приростом - США, Індія та Велика Британія.
Серед інфікованих - 422 дитини. Заразилися й 52 медпрацівники.