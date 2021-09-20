У Лос-Анджелесі відзначили лауреатів телевізійної премії "Еммі" [ Редактировать ]
У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 73-ї телевізійної премії "Еммі". Так званого теле-Оскара вручили у 24-х категоріях. В 11 з них переміг серіал "Корона", в якому йдеться про життя монаршої родини Великої Британії.
За роль королеви Єлизавети Другої статуетку отримала Олівія Колман. Джоша О'Коннора відзначили за роль молодого принца Чарльза. Найкращим комедійним серіалом назвали "Теда Лассо". А "Ферзевий гамбіт" переміг у категорії найкращий мінісеріал. Церемонія вручення "Еммі" офлайн відбулася вперше за 2 роки. 2020 захід на тлі пандемії провели віртуально.
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