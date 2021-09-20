По данным Госстата, в августе 2021 инфляция в Украине в годовом выражении составила 10,2%. Впервые с 2018 года инфляция вернулась к двузначному уровню. Рост цен на социально значимые продукты питания, тарифы, ГСМ, отдельные услуги происходит при полном попустительстве власти. "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от правительства вернуть госрегулирование цен на продукты первой необходимости. Об этом журналистам сообщил Сопредседатель ОП-ЗЖ Юрий Бойко.

"Украина остаётся рекордсменом по уровню инфляции в Европе. При инфляции за последние 12 месяцев в 10,2% по Украине, аналогичный показатель роста цен в Румынии – 4,95%, Чехии – 3,4%, Литве – 5,3%, Польше – 5,4%, Венгрии – 4,9%", - подчеркнул Юрий Бойко.

Политик добавил, что из всех доступных инструментов сдерживания роста цен власть применяет заключение пустых меморандумов с производителями и торговыми сетями и ни к чему не обязывающее декларирование изменения цен, в результате чего розничные цены на продовольствие только растут. Например, по подсолнечному маслу, по которому Украина производитель номер один в мире, у нас в полтора раза выше цены, чем в соседней Польше.

"По всей Украине цены на хлеб, масло, сахар и другие продукты первой необходимости значительно выросли. Люди просто не успевают за новыми ценниками в магазинах. Требуем от правительства вернуть государственное регулирование цен на товары первой необходимости", - отметил парламентарий.

По его словам, рост цен съедает и без того мизерное увеличение социальных стандартов.

"Необходимо задействовать весь возможный арсенал рыночных и административных мер для сдерживания инфляции и противодействия ее дальнейшему наращиванию. Власть должна бороться с бедностью, а не способствовать росту числа бедных в стране", - резюмировал Юрий Бойко.