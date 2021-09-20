Володимир Зеленський полетів до США аби консолідувати міжнародну підтримку для України [ Редактировать ]
Згуртувати ще більше підтримки для України. З такою метою вирушив до Сполучених Штатів президент Володимир Зеленський. Він візьме участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Борт номер один уже вилетів до Нью-Йорка. У глави держави заплановано кілька двосторонніх зустрічей, зокрема з генсеками ООН і НАТО. А в ніч на четвер за київським часом Зеленський виступить з трибуни Генасамблеї.
Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів, Президент консолідує міжнародну підтримку нашої держави для протидії російській агресії, залучення інвестицій та боротьби з пандемією.
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Попри карантинні обмеження, сесія запланована в живому форматі оффлайн.
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