Згуртувати ще більше підтримки для України. З такою метою вирушив до Сполучених Штатів президент Володимир Зеленський. Він візьме участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Борт номер один уже вилетів до Нью-Йорка. У глави держави заплановано кілька двосторонніх зустрічей, зокрема з генсеками ООН і НАТО. А в ніч на четвер за київським часом Зеленський виступить з трибуни Генасамблеї.

Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів, Президент консолідує міжнародну підтримку нашої держави для протидії російській агресії, залучення інвестицій та боротьби з пандемією.