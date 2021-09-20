Нардепи планують внести зміни до держбюджету [ Редактировать ]
Уже завтра в парламенті уряд презентує проєкт держбюджету на наступний рік. Нардепи розглянуть документ у першому читанні. А ще - планують внести зміни до цьогорічного кошторису. Щоб, зокрема, спрямувати додатково 12 мільярдів гривень на субсидії та майже чотири мільярди на виплату боргів військовослужбовцям.
На погоджувальній раді депутати також вирішили, що цього тижня розглядатимуть і два скандальні законопроєкти - про олігархів та податкові зміни. Ймовірно, це відбудеться в четвер. У п'ятницю - заслухають прем'єра про тарифи та підготовку до опалювального сезону. А от анонсовані раніше відставки міністрів - цього тижня можуть і не відбутися, заявили в монобільшості.
Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України:
Існують якісь розмови - хтось комусь пропонує 50-70-100 тисяч за голос. За деякі відставки. Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, хто веде такі перемовини, але це точно негативно впливає на діяльність і імідж Верховної Ради України. Я хотів би звернутися до антикорупційних органів, аби вони все-таки взяли цю інформацію, опрацювали й сподіваюсь спростували ті дані.
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Говорять, що попрощатися з міністерськими портфелями можуть троє, а то й четверо посадовців. І навіть називають прізвища.
Початок нової сесії вже традиційно став початком нового політичного сезону. І спокійним він точно не буде. Бо восени обіцяють і міністерські чистки, і ухвалення скандальних законів.
Майже весь наступний пленарний тиждень хочуть присвятити урядовій темі, а саме - кадрам.
Вже за два тижні, за законом, уряд має подати парламенту проект державного бюджету на наступний рік.
А у фракціях поза монобільшістю, хочуть спочатку поділили гроші від МВФ, майже три мільярди доларів, які фонд фактично подарував Україні.