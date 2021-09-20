Уже завтра в парламенті уряд презентує проєкт держбюджету на наступний рік. Нардепи розглянуть документ у першому читанні. А ще - планують внести зміни до цьогорічного кошторису. Щоб, зокрема, спрямувати додатково 12 мільярдів гривень на субсидії та майже чотири мільярди на виплату боргів військовослужбовцям.

На погоджувальній раді депутати також вирішили, що цього тижня розглядатимуть і два скандальні законопроєкти - про олігархів та податкові зміни. Ймовірно, це відбудеться в четвер. У п'ятницю - заслухають прем'єра про тарифи та підготовку до опалювального сезону. А от анонсовані раніше відставки міністрів - цього тижня можуть і не відбутися, заявили в монобільшості.

Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України: