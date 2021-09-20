Люди загинули внаслідок стрілянини в Алмати [ Редактировать ]
І п'ятеро людей загинули внаслідок стрілянини в Алмати. Місцевий житель відкрив вогонь по поліцейських і судових виконавцях, які прийшли виселяти його з дому.
Приватний будинок суд постановив відібрати за борги. На пропозицію покинути житло 54-річний господар схопив бойову зброю і впритул розстріляв візитерів. Серед жертв - двоє патрульних, судовий виконавець і ще двоє цивільних - сусіди стрільця. Нападника затримали.
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