Відважні лицарі та дух Середньовіччя. У Галичі відбувся щорічний фестиваль "Галицьке лицарство". Молодь з усієї України приміряла старовинні обладунки та випробовувала силу в бою.

Реконструктори відтворили одну із найвідоміших переможних битв військ Короля Данила з іноземними загарбниками. Усе бачили наші кореспонденти.

На пагорбах однієї з колись наймогутніших фортець Галицько-Волинського князівства чути бряжчання мечів та тупіт кінських копит. Відважні воїни нині знову зійшлися на ристалищі в запеклому бою.

Максим у таких турнірах не новачок. Тренується вже п'ять років. Каже: вправлятися треба постійно. Бо лицар носить на собі - щонайменше двадцять п'ять кілограмів.

Максим Ващук, учасник з Луцька:

На мені обладунок 14 століття, тут йдуть ватні ноги, сегментовані руки й так само пластинчатий корпус. Ось тут йдуть цільні пластини металу.

На ристалищі шикуються лицарські команди - десять на десять. Правила прості - перемагає та, яка першою повалить на землю всіх суперників.

Ну що глядачі, готові…бій!

Дозволені будь-які прийоми та зброя.

Олег, учасник із Чернівців:

Сокири, шестипьори, мечі, боротьба, бокс, щити, і в принципі, як завгодно. Не можна бити лише ззаду за голінь.

Серед учасників турніру - чимало жінок. Участі в боях, звісно, не беруть. Проте мають не менш відповідальні обов'язки.

Наталія, учасниця із Чернівців:

Допомогти хлопцям одягнутися, роздягнутися, подати зброю, поправити обладунки, підшити обладунки, якщо це потрібно.

Глядачі від видовища в захваті.

Ірина, глядачка:

Дуже багато, крім лицарів ще і дівчата в різних костюмах... Просто дух того часу тут присутній.

Любов, глядачка:

Це відчувається, що хлопці займаються цим, і це з любов'ю зроблено. А по друге знають, що роблять. Тобто їх спокійно заточити мечі й відправити в середньовіччя.

За словами організаторів, головна мета фестивалю - зацікавити людей історією.

Володимир Гергелюк, співорганізатор фестивалю "Галицьке лицарство":

Аби зробити туристичну промоцію Галича, щоб про це місце взнали у всій Україні. Ми хочемо передати сам той дух, саму атмосферу і показати нашим гостям ту історію, на яку ми заслуговуємо, як велика держава.

Цьогоріч уперше тут провели й масштабну реконструкцію бою. Відтворили переможну битву Короля Данила над іноземними загарбниками 1221 року. Участь у ній взяли реконструктори з усієї України.