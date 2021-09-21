Группа ученых из Центра технических исследований Финляндии сумела вырастить кофе из растительных клеток, находясь в лабораторных условиях. Об этом сообщает портал Fast Company.

Такое решение о начале передовых исследований приняли в связи с тем, что на территории Колумбии из-за изменения климата стало тяжело выращивать кофе в традиционных условиях. Таким образом, температура в стране увеличивается и выращивать зерна становится достаточно непросто.

Отмечается, что в ходе исследования специалисты культивировали клетки растений, после чего поселили их в биореакторы, которые содержали питательную среду для роста. В итоге у них получилась светлая биомасса, которая после сушки становится порошком, а после обжаривания становится темно-коричневым. Поле этого из них было сварено экспериментальное кофе, которое по вкусу ничем не уступало настоящему.

Фото: VTT

Читайте также, кофе не увеличивает риск аритмии у большинства людей. Наоборот он способен замедлить сердцебиение, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско. они проанализировали данные более 386 тысяч человек, участвовавших в долгосрочном исследовании здоровья.

Кроме того, фьючерсы на кофе сорта арабика выросли до нового четирехлетнего максимума, превысив 1,5 доллара за фунт. Цены растут на фоне сокращения поставок в Бразилии и транспортных проблем в Колумбии. Бразилия также вступила в межгодовой период своего двухлетнего цикла урожая.

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