Ученые сделали шокирующее заявление о влиянии кофе на сердце [ Редактировать ]
Кофе не увеличивает риск аритмии у большинства людей. Наоборот он способен замедлить сердцебиение. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Результаты их исследования были опубликованы в пресс-релизе на MedicalXpress.
По словам ученых, результаты работы подтверждают безопасность кофе и опровергают необоснованную догму о том, что он способствует нарушению сердечной деятельности. Специалисты продемонстрировали, что каждая дополнительная чашка кофе, которую человек выпивает ежедневно, может снизить риск аритмии в среднем примерно на три процента.
Для этого они проанализировали данные более 386 тысяч человек, участвовавших в долгосрочном исследовании здоровья в Великобритании. Из этого числа около 17 тысяч человек заболели нарушениями сердечного ритма в среднем за 4,5 года. Все участники прошли опрос о количестве употребляемого кофе.
Ранее мы писали о том, какие продукты нейтрализуют вред кофе и сигарет.
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