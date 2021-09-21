Наше подсознание может рассказать нам намного больше, чем мы думаем. Предлагаем вам пройти простой тест на 1 минуту, который расскажет вам много нового.

Все, что нужно- взглянуть на картинку и определить для себя, что вы видите в первую очередь.

Девушку

Вас смело можно назвать творческим человеком. У вас отлично развита фантазия, а в голову часто приходят по-настоящему гениальные идеи. Кроме того, вы очень любознательны и всегда рады узнать о чем-то новом и интересном.



Твоему энтузиазму можно лишь позавидовать. Ты отважно приступаешь к выполнению самых сложных задач, лишь бы тебе они были интересны. Впрочем, ты можешь быстро охладеть к прежнему увлечению и загореться новой идеей.



Вас все знают как компанейского человека, способного найти общий язык с людьми, имеющими кардинально разные интересы, взгляды и убеждения.



Вы буквально заряжены оптимизмом и жизнелюбием. Даже в самых трудных ситуациях вы умудряетесь видеть позитив. Более того, ваше хорошее настроение передается окружающим, и за это друзья вас очень ценят!

Старика

Вы всегда спокойны и рассудительны, тебя практически невозможно вывести из себя. Прежде чем совершить какой-либо поступок, вы несколько раз подумаете о последствиях.



Кроме того, вы человек слова. Окружающие ценят вас за честность и прямоту. В трудную минуту вы всегда готовы прийти на помощь своим близким и протянуть им руку помощи.



Вас смело можно назвать перфекционистом, ведь вы постоянно стремитесь достичь идеала и помогаете совершенствоваться другим.



Поставив перед собой цель, вы обязательно ее добьетесь, каким бы тернистым ни был путь к мечте. Более того, вы способны своим примером вдохновить других. У вас отлично развиты лидерские качества!



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