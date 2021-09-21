На протести люди вийшли, бо обурені, що уряд скорочує їхні звичні ринки збуту.

У Болівії запеклими сутичками з поліцією обернулася демонстрація фермерів, що вирощують коку. Вони закидали силовиків камінням, у відповідь ті застосували сльозогінний газ.

На протести люди вийшли, бо обурені, що уряд скорочує їхні звичні ринки збуту. А державна асоціація замість згуртувати виробників, стала конкурентом приватників. Жителі Анд упродовж віків жували листя коки, адже вона поліпшує самопочуття на високогір'ї. А деякі корінні народи Болівії вважають її священною рослиною.