Сутички через коку: болівійці закидали правоохоронців камінням [ Редактировать ]
У Болівії запеклими сутичками з поліцією обернулася демонстрація фермерів, що вирощують коку. Вони закидали силовиків камінням, у відповідь ті застосували сльозогінний газ.
На протести люди вийшли, бо обурені, що уряд скорочує їхні звичні ринки збуту. А державна асоціація замість згуртувати виробників, стала конкурентом приватників. Жителі Анд упродовж віків жували листя коки, адже вона поліпшує самопочуття на високогір'ї. А деякі корінні народи Болівії вважають її священною рослиною.
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