Лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман запропонував в якості мотивації до щеплення проти КОВІД-19 надавати одноразову допомогу в розмірі 1 тис. грн. В ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV політик наголосив, що іншого варіанту подолати пандемію, аніж провести тотальну вакцинацію – немає. Разом з тим, якщо примусова вакцинація не спрацьовує, то потрібно ввести систему додаткової мотивації щепленим.

"У нас пожежа. Люди вмирають, навантаження на систему зростає. А економіка падає. І одночасно ми бачимо приклади інших країн, бачимо, що там інша ситуація. Невеликі кошти, щоб зробити додаткову мотивацію, - зазначив Володимир Гройсман. - Немає іншого варіанту, як вакцинувати всіх. Але я б запропонував – виплатити кожному при вакцинації 1 тис. грн. Навіть запропонував би компенсацію тим, хто вакцинувався раніше".

Джерелом фінансування такої додаткової мотивації, на думку Гройсмана, міг би стати транш в 2,7 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду. Гроші, нагадав політик, прийшли як подарунок для подолання наслідків пандемії. Отже і використати їх треба на проблеми пандемії.

За словами Гройсмана, в цьому ж "пакеті" має бути допомога людям, які можуть втратити роботу через новий локдаун – щонайменше на рівні мінімальної зарплати, а також допомога підприємствам – компенсація збитків, орендних платежів тощо.

"Далі треба негайно визначити програму вакцинації від сезонного грипу (адже сезонний грип так само чинить навантаження на систему) і максимально системно запровадити тестування в закладах освіти. Там теж треба контролювати ситуацію, - наголосив Володимир Гройсман. – І хочу звернутися до можновладців: перестаньте "умнічать", а приймайте рішення. Ми втрачаємо людей!"