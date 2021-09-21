У тренувальній залі зібралось 16 сміливців, і лише один з них - чоловік.

У Києві відбувся майстер-клас із самооборони для пенсіонерів. Учасники заходу здобували теоретичні та практичні навички, як захистити себе в критичних ситуаціях. Декілька прийомів опанувала й Марина Глущенко.

Що гучніше, то краще. На майстер-класі із самооборони літніх людей навчають, як правильно протидіяти небезпеці.

Марина Глущенко, кореспондентка:

Хук зправа, перешкода зліва. Тут і тепер представники найвразливішої категорії "60 плюс" доводять: в них ще є бойовий дух.

Готують і теоретично - вчать психологічної готовності до нападу. І практично - тренер показує дієві захисні рухи та вправи.

Костянтин Ульянов, тренер:

Очевидно, что, чем старше человек, тем легче банально подкрасться незамечено, вырвать сумку или телефон и убежать. Скорее всего, эта категория, которую преступники будут выбирать более часто, чем такого, как я.

У тренувальній залі зібралось 16 сміливців, і лише один з них - чоловік.

Олександр, пенсіонер:

Многие мужчины в моем возрасте считают, что это не престижно для них. Для них более престижные занятия: в гаражах заниматься машинами, еще чем-то. Эти занятия важны в том, чтобы пенсионер действительно осознал, прежде всего, чтобы быть осторожным.

Нещодавно Любов Петрівна ледве не позбулася гаманця та ключів від квартири. Каже - зреагувала в останню мить.

Любов, пенсіонерка:

Но сама же, я чувствовала, что она моложе, но все равно я так вроде как не растерялась. А если бы я была как вроде подготовлена, то конечно же..Вот совсем недавно этот случай случился. Я так думаю, что даже в таком возрасте нужно быть готовым к любым ситуациям в жизни.

Важливості таким заходам надає статистика. І вона - шалена.

Ганна Клименко, керівник проєкту:

За останні 8 місяців зафіксовано більше 8 тисяч кримінальних правопорушень щодо літніх людей. Коли потрапляють в подібну ситуацію, розуміють, що вже так швидко не втечеш, реакція також не така і психологічна. Неохідні ці знання, як, коли ти залишаєшся наодинці в такій ситуції, як себе захистити психологічно і фізично.

Це перші і не останні заняття із самооборони для пенсіонерів. Протягом року організатори планують провести такі самі тренування, але в більшій залі - вже для десятків охочих.