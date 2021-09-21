NASA планує відрядити новий місяцехід у 2023 році [ Редактировать ]
NASA обрала місце для посадки нового місяцехода VIPER. Відрядити його на супутник Землі планують 2023. Робот сяде біля західного краю кратера Нобіле на Південному полюсі Місяця.
Його завданням буде пошук води, дослідження поверхні й надр, а також створення мапи. Південний полюс Місяця - одна з найхолодніших областей в нашій сонячній системі. Жодні попередні місії її не вивчали, науковцям було доступне лише дистанційне зондування. Попри це, отримані дані наштовхують на висновок, що поблизу місячних полюсів існує лід та інші ресурси.
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