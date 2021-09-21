В Украину пришло сильное похолодание. А в Карпатах уже и вовсе ожидают снег. Об этом сообщила синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

На остальной территории осадки ожидаются пока лишь в виде дождя. В ночь со среды на четверг мокрый снег ожидается на высокогорье Карпат.

Отмечается, что снег будет быстро таять из-за того, что температура преимущественно будет плюсовой даже в горах. По прогнозу "Укргидрометцентра", на этой неделе в Украине ожидаются заморозки.

Заморозки - это не мороз, это заморозки на поверхности почвы. В ночь со вторника на среду они могут быть в западных областях, а в ночь на четверг - в большинстве регионов Украины, это преимущественно западные, северные и центральные области.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание.

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