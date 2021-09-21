Кто убил Габби и куда пропал ее парень Брайан? Источник: Instagram

Общественность США и всего мира сейчас активно следит за самой загадочной историей таинственного исчезновения молодой пары Габби Петито и Брайаном Лондри. Эта криминальная история стала одной из самых обсуждаемых в 2021 году и не сходит с первых страниц газет Соединенных Штатов, а также собирает миллионную аудиторию в TikTok.

Все началось 2 июля 2021 года, когда влюбленная пара 22-летняя Габриэль Петито и 23-летний Брайан Лондри покинули Нью-Йорк на белом фургоне девушки Ford Transit 2012 года, переоборудованного под длительные путешествия, и отправились в Вайоминг, расположенный на Западе США.

Местный Национальный парк Гранд-Титон является живописным местом, куда съезжаются туристы со всей страны. Так как пара являлась активными блогерами, они документировали и рассказывали о своем увлекательном путешествии подписчикам.

Габби и Брайан

Свои посты во время поездки Брайан и Габби подписывали хэштегом #vanlife. На фото они улыбаются, загорают, позируют возле скалы, ужинают на природе.

Таинственная ссора

Как сообщает The Daily Mail, во время поездки между парой возникла серьезная ссора, дошедшая даже до драки, которую заметили неравнодушные покупатели на одной из автозаправок, впоследствии передавшие информацию полицейским. Местный шериф, получив информацию об инциденте, догнал автомобиль пары провел с ними разъяснительную беседу, которая была записана на нагрудном видеорегистраторе - ее полиция опубликовала на YouTube:

В ходе общения полицейский пришел к выводу, что пару необходимо на время разделить, чтобы они успокоились и пришли в себя. Решено было девушку оставить в фургоне, так как он принадлежал ей, а парня поселить на сутки в отеле неподалеку. Что произошло дальше, остается только догадываться.

Лишь с этого момента начали происходить странные вещи, которые пока не поддаются объяснению.

Пропажа Габби Петито

1 сентября 2021 года домой к своим родителям внезапно возвращается Брайан без своей спутницы, причем на ее фургоне. Фургон был позднее конфискован для криминалистической экспертизы.

Брайан на автомобиле своей спутницы до исчезновения

Фургон Габби после ее пропажи

Родители Габби были уверены, что пара поссорилась девушка отправилась домой сама, ведь последнее сообщение в Instagram девушки было оставлено 25 августа, но нетипично для нее – без геолокации. А 30 августа с ее телефона матери пришло сообщение, что она все еще находится в Национальном парке Гранд-Титон.

По этой причине родители подали заявление в полицию о пропаже лишь 11 сентября 2021 года, когда от дочери перестали приходить сообщения, а ее страницы в социальных сетях оставались неактивными.

Мать Габби просит о помощи в поиске ее пропавшей дочери

Конечно, подозрение сразу пало на парня девушки, ведь именно он был единственным, кто общался с девушкой последние месяцы. Понимая это, Брайан отказался что-либо комментировать, а все общение с прессой сводились к переписке с его адвокатом.

ФБР подчеркнуло, что связь найденного тела еще не окончательно связали с пропажей Габби Петито, но уже принесло соболезнования родным и близким девушки.

Обнаружение тела Габби и исчезновение Брайана Лондри

Спустя неделю поисков ФБР обнаружит человеческие останки, соответствующие описанию пропавшей без вести, Габриэль "Габби" Петито. Личность погибшей девушки установят с помощью фотографий, "личной идентификации" или ДНК. Помимо этого, вскрытие покажет причину смерти.

Обыски ФБР в доме Брайана

Однако в этом деле произошел еще один таинственный поворот – внезапно исчез сам Брайан Лондри. Произошло это 17 сентября, когда дело дошло до массовой огласки.

Агенты немедленно объявили в розыск Брайана. До этого к нему применяли термин Person of interest, который похож на "подозреваемого" — так называют людей с неясным статусом, которые могут быть как причастны к совершению преступления, так и быть свидетелем.

Со слов семейного адвоката семьи Лондри, местонахождение парня "в настоящее время не известно". На что семья пропавшей несчастной девушки отреагировала заявлением на CNN: "Вся семья Габи хочет, чтобы мир знал, что Брайан не пропал, он скрывается".

Неожиданный свидетель

Однако лишь после пропажи Брайана и общественного резонанса внезапно обнаружился свидетель, который путешествовал вместе со своей семьей по парку в Вайоминге, обнаружил тот самый фургон на обочине дороги, по описанию похожий на автомобиль пары. После этого он поделился информацией с полицией.

Мир продолжает следить за этой кровавой и невероятной историей "от любви до гроба". И, похоже, что в ближайшее время появятся ответы на многие вопросы. Так, по крайней мере, думает ФБР.

Хронология событий:

2 июля 2021 года - Габриэль Петито и Брайан Лондри покидают Нью-Йорк в белом фургоне и отправляются на запад в поездку в Вайоминг.

12 августа - сотрудники полиции Юты реагируют на анонимное сообщение об инциденте с участием Петито и Лондри. Никаких обвинений не предъявлено.

19 августа - Петито публикует на YouTube видео "Beginning Our Van Life Journey", в котором рассказывается о первом этапе их поездки.

21 августа - родители Петито разговаривают с Габи по телефону. Она находится в штате Юта.

25 августа - Петито в последний раз публикует сообщение в инстаграм с подписью "Счастливого Хэллоуина".

30 августа - мать Петито получает последнее сообщение с телефона Габи в виде текстового сообщения. Но считает, что его отправляла уже не ее дочь.

1 сентября - Лондри один возвращается домой в Норт-Порт.

11 сентября - Семья сообщает о пропаже Петито. В тот же день белый фургон обнаружен в Норт-Порте в доме Петито и Лондри.

13 сентября - местные власти и ФБР обращаются с просьбой сообщить о местонахождении Петито.

14 сентября - адвокат Лондри делает заявление о том, что тот будет "оставаться в тени" во время расследования.

14 сентября - семья Петито выпускает заявление, в котором умоляет Лондри предоставить информацию о местонахождении Габи.

15 сентября - полиция Норт-Порта объявляет, что Лондри не желает сотрудничать со следствием.

19 сентября – найдены человеческие останки в округе Тетон, штат Вайоминг, и они "соответствуют описанию" пропавшей без вести 22-летней Габи Петито.

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