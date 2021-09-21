США та Велика Британія не визнали вибори до Держдуми Росії в окупованому Криму [ Редактировать ]
Сполучені Штати та Велика Британія не визнали вибори до Держдуми Росії в окупованому Криму. Так само як і Євросоюз. У Брюсселі заявили: голосування відбулося в умовах тиску та репресій проти опозиції.
На думку речника Євросоюзу Пітера Стано, росіяни не були належно поінформовані про кандидатів, тому не мали змоги зробити демократичний вибір. Нагадаю, вибори тривали три дні.
За даними екзит-полів, "Єдіная Росія" набирає понад 45 % голосів громадян, комуністи - більш як 20. До Думи ще можуть потрапити ЛДПР Жириновського і провладна "Справедливая Россия".
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