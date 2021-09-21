А поки місія МВФ працює в Україні, нардепи поспішають виконати свою домашню роботу. Парламент планує розглянути три банківські закони. Вони є у переліку вимог Фонду для отримання траншу. Найімовірніше, документи в залі з'являться в четвер.

Сьогодні ж депутати слухали презентацію державного бюджету, голосували за держзакупівлі ліків для тяжкохворих, а ще - обговорювали кадри. То ж про чию відставку знову заговорили в кулуарах? Та який документ найбільше критикувала опозиція? Анна Каменєва розкаже.

Тиждень роботи під куполом нардепи починають без спікера. Він - на самоізоляції через коронавірус. Та в кулуарах - розмови про Дмитра Разумкова - не вщухають. Знову ширяться чутки про можливу його відставку.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Ми не хочемо виносити без якоїсь окремої необхідності "сор із ізби", як то кажуть. Зараз немає підписних листів. Я не можу казати за майбутнє.

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

Він є ефективним спікером. і ми звичайно не будемо голосувати за його відставку. ми вважаємо що зараз це політична спроба його зняти через різницю позицій з Офісом президента.

Тим часом у залі - нардепи голосують. І конституційною більшістю ухвалюють закон про держзакупівлі інноваційних ліків для онкохворих і тих, у кого рідкісні захворювання. Дорогі препарати держава купуватиме напряму у виробника.

Оксана Дмитрієва, народний депутат, "Слуга народу":

Держава в середньому витрачає близько 25 грн на лікування одного громадянина інноваційними препаратами. Це дуже мало. Інноваційні ліки є дуже коштовними.

Андрій Безносенко, головний лікар Національного інституту раку:

Домовляються з виробником отримувати велику партію для пацієнтів, дисконт може бути від 20 до 50%, це в рази зменшує вартість лікування.

Після медицини - нардепи взялися змінювати правила працевлаштування. Утім до документів - в опозиційних фракцій є зауваження. Особливо, щодо трудових договорів.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Обмеження робочого дня вісім'ю годинами. Два дні вихідних в тиждень, обов'язкова відпустка в рік. Вони пропонують всі ці гарантії анулювати. І формувати між роботодавцем і працюючою людиною - формувати тільки на базі короткострокових угод.

Документи ще доопрацюють до другого читання. Та найбільше критики від депутатів дісталося проєкту держбюджету. Його сьогодні презентував у парламенті міністр фінансів.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

2022 році найважливіший пріоритет - медики, які перебувають на передовій боротьби з ковід, військові, які захищають Україну, ветерани війни, ветерани війни яким ми безпечно вдячні за відвагу та мужність.

На медицину хочуть дати - 193 мільярди гривень. З них 22 мільярди - на боротьбу з ковідом і шість - на вакцини. Обіцяють підвищити зарплати лікарям, мінімальна - 20 тисяч гривень. Планують дати більше грошей на безпеку й оборону - майже 6% від ВВП.

Ірина Геращенко народний депутат, "Європейська Солідарність":

Це знову таки бюджет поліцейської держави. Там закладено на безпекову сферу. А безпекова сфера - туди включається СБУ, ДБР, Нацгвардія, нацполіція, де зарплати зростають. Це правда. Українська армія знову живе по залишковому принципу.

Критикують депутати й норму про мінімальну зарплату. Вона зросте наступного року лише на 200 гривень - до шести тисяч семисот. Пенсіонерам істотних підвищень теж чекати не варто.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Він в гірших традиціях повторює всі ті помилки, всі ті негаразди, які були в бюджетах попередніх років. На два млрд грн збільшується фінансування прокуратури. Вона і так дофінансована, і водночас, враховуючи рівень інфляції, зменшується реально прожитковий мінімум, а до нього прив'язані всі соціальні виплати. Тому ми зрозуміли, що це бюджет зубожіння подальшого.

Попри критику і зауваження документ за регламентом - вважається ухваленим. До другого й остаточного читання нардепи можуть покращити головний кошторис своїми поправками. Звісно, якщо їх врахує профільний комітет.