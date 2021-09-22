На Донбасі знову обстріли: зафіксували чотири порушення режиму тиші [ Редактировать ]
На Донбасі поновилися обстріли. Напередодні зафіксовано чотири порушення режиму тиші.
По українських позиціях поблизу Кам'янки супротивник вів вогонь із заборонених мінометів 120 калібру. А захисників Шумів прицільно атакував зі стрілецької зброї. Підрозділи Збройних сил вели активну оборону й дали відсіч ворогу. Втрат серед українських захисників немає.
по теме
Надвечір ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. З гранатометів обстрілював Новомихалівку та Новозванівку. Після опівночі зафіксовано один обстріл з боку окупантів.
Тим часом, українські сапери розмінували ще декілька гектарів землі. Як на лінії розмежування щодня працюють півтори сотні рятувальників, бачив - наш Руслан Смєщук.
Напередодні зафіксовані два порушення режиму тиші. Українські позиції поблизу Кам'янки супротивник накривав із заборонених мінометів 120 калібру. А захисників Шумів прицільно атакував зі стрілецької зброї.
Надвечір ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. З гранатометів накривав Новомихалівку та Новозванівку. Після опівночі зафіксовано один обстріл з боку окупантів.
Напередодні ворог 8 разів порушував режим тиші.