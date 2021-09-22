Кліматичні біженці: українці виїжджають зимувати у теплі краї [ Редактировать ]
Вирушають на зимівлю у теплі краї. Це не про пернатих, а про українців, які тікають від холодної пори восени і повертаються додому навесні. Більше про кліматичних біженців розповість Оксана Тупальська.
Зимувати до теплих країв сім'я Джусупових утікала вже двічі. Олександр працює онлайн, віддалено від офісу. Тому, щойно у Києві настають сезонні холоди, пакує ноутбук до валізи, - і гайда з родиною у дорогу. На островах живе по чотири місяці.
Каже, у спекотному кліматі почав більше заробляти, адже біля моря не так швидко втомлюється.
Олександр Джусупов, сезонний мігрант:
Ничего не меняем. Единственное - автомобиль тут свой, а там нужно арендовать. Но зато топливо дешевле, продукты, мясо, курица дешевле. Доступные морепродукты, фрукты, овощи.
Юлія Джусупова, сезонна мігрантка:
Чтобы жить в Киеве, нужно машине поменять резину, купить куртки и теплую обувь, жилье арендуем, что сдесь, что там.
Кліматичний туризм на користь і маленькій Даніелі. Взимку не боїться підхопити застуду, заговорила англійською, бо постійно перебуває серед іноземців, і призвичаїлась до тайських харчів.
Щороку в Україні більшає родин, які надовго виїздять на острови Таїланду або Індонезії. А ще на Канари, там взимку хоча й не спекотно, але рідко буває холодніше як плюс 18.
Максим Дереза, віцепрезидент Української асоціації туристичних агенцій:
Как правило, люди виезжают в азиатские страны. Делают это самостоятельно. Бронируют авиабилеты, апартаменты, где можно готовить кушать, чтоб это было не очень дорого.
Експерт з туризму радить завчасно подбати і про вибір надійної страховки.
Щоб за потреби вона повністю відшкодувала медичні витрати. А щоб заощадити, винаймати житло у так званих кондомінімумах. Це квартири з простішим сервісом, ніж у готелях. У таких помешканнях є все необхідне для життя, плюс безкоштові басейни і лаундж-зони на прибудинкових територіях.
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