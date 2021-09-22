Фіксують усе за чітким алгоритмом: перевірка документів перевізника, виявлення можливих недоліків і навіть вимірювання температури всередині.

У Києві взялися перевіряти, чи дотримуються умов пасажирських перевезень у маршрутних автобусах. Відтепер усе під контролем інспекторів Комунальної служби. Разом з ними вирушили на перевірку наші кореспонденти. Про її результати розповість Тетяна Радченко.

На зупинці людно. Збирається черга на 525 маршрутку. За правилами перевізника, транспорт має курсувати щоп’ятнадцять хвилин.

-Обычно вот минут 40 у них интервал. - А зараз ви вже скільки стоїте? - Я не засекала, но полчаса уже точно есть.

Ще півгодини - і маршрутка нарешті з'являється. Разом з інспекторами заходимо до салону. Фіксують усе за чітким алгоритмом: перевірка документів перевізника, виявлення можливих недоліків і навіть вимірювання температури всередині. Усі дані заносять в електронну форму. Для фіксації порушень кожен працівник має при собі невеличку камеру.

Ми щовечора вивантажуємо ці відео, їх перевіряють.

А це вже автобус 150-го маршруту. Транспорт новий, у салоні кондиціонер та комфортні умови для пасажирів. Утім, у водія при собі жодних документів.

Документи відсутні, і фотографія не моя.

Наступний транспорт – 157-ма маршрутка, кінцева зупинка - метро Почайна. Її вже чекають пасажири. Однак водій проїхав повз. Недопуск до перевірки фіксують як порушення.

Побачивши нас, побачивши інспекторів, просто поїхав далі, тобто він відмовився від перевірки, удав, що йому потрібно в інше місце. Пасажири, які його чекають, йому не цікаві.

Зайти до салону та перевірити транспорт інспектор має право на будь-якій зупинці.

Костянтин Усов, заступник голови Київської міської державної адміністрації:

Інспектори комунальної служби перевезень контролюватимуть кожен транспортний засіб, на кожному маршруті. Таких транспортних засобів, так званих маршруток, у Києві є 1477 на сьогодні, і кожна з них пройде перевірку.

Зо три десятки актів склали за день інспектори Комунальної служби. Усі зафіксовані порушення мають бути усунуті за 14 днів. Інакше угоду перевізника з міською владою буде розірвано.