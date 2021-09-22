"Порше", у якому знімався Том Круз, продали за 2 млн доларів [ Редактировать ]
Автомобіль "Порше", у якому голлівудський актор Том Круз знімався у фільмі "Ризикований бізнес" 83-го року, пішов з молотка майже за два мільйони доларів.
Це найвища аукціонна ціна за таке авто. Торги відбулися в Г'юстоні. Ім'я покупця не назвали. Цікаво, що саме в цьому "Порше" Том Круз навчився вправлятися з механічною коробкою передач, адже раніше вмів водити лише на "автоматі".
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