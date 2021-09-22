Про це заявили у листі, адресованому генсеку Антоніу Гутеррішу.

Виступити перед світовими лідерами на засіданні Генеральної асамблеї ООН хочуть таліби. Уже навіть призначили свого постійного представника в Організації.

Про це заявили у листі, адресованому генсеку Антоніу Гутеррішу. Ісламісти наголосили: посол Афганістану, якого акредитували на Генасамблею, не може представляти країну на високому рівні. Адже його призначив скинутий 15 серпня президент.