Таліби хочуть виступити на засіданні Генеральної асамблеї ООН [ Редактировать ]
Виступити перед світовими лідерами на засіданні Генеральної асамблеї ООН хочуть таліби. Уже навіть призначили свого постійного представника в Організації.
Про це заявили у листі, адресованому генсеку Антоніу Гутеррішу. Ісламісти наголосили: посол Афганістану, якого акредитували на Генасамблею, не може представляти країну на високому рівні. Адже його призначив скинутий 15 серпня президент.
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