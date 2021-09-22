У Черкасах керівництво училища перед опалювальним сезоном намагається виселити з гуртожитку мешканців. На це директор має відповідне рішення суду про аварійність будівлі. Та й люди, каже, живуть там не на законних підставах. Мешканці в розпачі, адже свої кімнати вони отримали офіційно ще 15 - 20 років тому.

Охайна кімната, свіжий ремонт, металопластикові вікна. Учителька Надія Морозова ось вже 17 років як може, так і створює домашній затишок у своїй скромній оселі в студентському гуртожитку. Кімнату отримала за ордером від міського управління освіти як молодий педагог.

Надія Морозова, мешканка гуртожитку:

Це приміщення було для зберігання інвентарю технічних працівників, тобто стеля була в дірках, вікна були …от так от рука проходила під підвіконням.

Таких мешканців, як пані Надія тут ще більше як сотня, 35 із яких - неповнолітні діти. Здебільшого кімнати тут давали працівникам освіти, медикам і правоохороонцям. Ордери та прописки в паспортах - у всіх на руках …

-Це всі офіційно? – Звичайно, печатка, мене поселяв директор восьмого ПТУ … відповідно, давали такі документи.

Та місяць тому всіх мешканців гуртожитку керівництво освітнього закладу повідомило про примусове виселення. Училище, якому належить приміщення, увійшло до складу багатопрофільного регіонального центру професійної освіти. Новий директор виявив, що приміщення аварійне, а управління ДСНС через суд це підтвердило. Люди в розпачі, адже до 7 жовтня їм треба виїхати з гуртожитку разом із малими дітьми, ще й з речами.

З нашими доходами, з надбаним, що в нас є - холодильники, мікрохвильовки….меблі, навіть шкаф…ми не знаємо куди його нести - ми не можемо закинути його в чужі гаражі, щоб воно згнило.

Головний офіс багатопрофільного навчального центру міститься за 120 кілометрів від Черкас, у селі Мокра Калигірка. Телефоном його директор пояснив, що є рішення суду про визнання будівлі непридатною для проживання, і він його має виконати.

Ті , хто не виселяться, то є виконавча служба, яка займається цими питаннями … Я до цього відношення не маю.

Підтримують дії директора і в обласному профільному управлінні. Кажуть, зараз студентів вистачає, щоб заселити ними гуртожитки. До того ж, теперішнім мешканцям ці кімнати давали в тимчасове користування.

Валерій Данилевський, начальник управління освіти та науки Черкаської обласної державної адміністрації:

Зараз сказати, що я своїм вольовим рішенням чи Міністерство, бо це державне майно змусили директора не виконувати рішення суду - ну ми ж розуміємо, що цього не може бути.

Люди вже отримали повідомлення, що сьомого жовтня керівництво навчального центру відключить приміщення від централізованого електропостачання. Альтернативного житла люди просто не мають.