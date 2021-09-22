Врач заявил о состоянии здоровья водителя Шефира [ Редактировать ]
В среду, 22 сентября, в ходе брифинга главврач "Феофании" Игорь Семенов рассказал о состоянии здоровья пострадавшего при покушении на Сергея Шефира водителя Александра Иванько.
Так, он находится в стабильном состоянии. Угроз для его жизни нет.
Пациент Александр Иванько был доставлен "скорой"… Я могу сказать только одно - медицинская помощь ему была оказана в полном объеме, состояние его стабильное, угрозы для жизни нет. Он находится в одном из отделений интенсивной терапии.
По его словам, в отношении водителя Шефира не предпринимались реанимационные меры. Операция прошла стандартно, без осложнений. Он также уточнил, что все ранения были в ногу, пациент был в сознании.
Напомним, 22 сентября было совершено покушение на первого помощника президента Украины - Сергея Шефира. В деле о покушении на Сергея Шефира рассматриваются несколько версий. Но их пока не будут озвучивать, чтобы не навредить следствию.
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