В среду, 22 сентября, в ходе брифинга главврач "Феофании" Игорь Семенов рассказал о состоянии здоровья пострадавшего при покушении на Сергея Шефира водителя Александра Иванько.

Так, он находится в стабильном состоянии. Угроз для его жизни нет.

Пациент Александр Иванько был доставлен "скорой"… Я могу сказать только одно - медицинская помощь ему была оказана в полном объеме, состояние его стабильное, угрозы для жизни нет. Он находится в одном из отделений интенсивной терапии.

По его словам, в отношении водителя Шефира не предпринимались реанимационные меры. Операция прошла стандартно, без осложнений. Он также уточнил, что все ранения были в ногу, пациент был в сознании.

Напомним, 22 сентября было совершено покушение на первого помощника президента Украины - Сергея Шефира. В деле о покушении на Сергея Шефира рассматриваются несколько версий. Но их пока не будут озвучивать, чтобы не навредить следствию.

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