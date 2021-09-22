Сьогодні - другий день візиту Володимира Зеленського до США, і головна подія за планом - виступ з Оонівської трибуни. Але що відбувається окрім цього? Які зустрічі заплановані і які вже відбулись? Дмитро Анопченко стежить за всіма подіями.

У Нью-Йорку цими днями можна зустріти чи не всіх перших осіб.

Ну ось, наприклад, просто на вулиці, біля будівлі ООН, бачимо турецьку делегацію і самого Реджепа Ердогана! Не те щоб зовсім без охорони, не та людина! Але спокійно спілкується з колегами. Що вже казати про кулуари Організації, де глави держав і урядів можуть поговорити без зайвих очей - якщо вже однаково всі разом до Штатів прилетіли.

Це вже традиція: кожна делегація використовує цей час у Нью-Йорку для двосторонніх перемов. І якщо вже попри ковідні проблеми західні політики таки прилетіли до Штатів особисто, у них щільний графік зустрічей до пізнього вечора. Тим паче, що протокольні Оонівські вечері скасували - і це тільки додає можливостей "на полях" Генасамблеї проговорити з колегами складні моменти.

У сьогоднішньому розкладі Зеленського кілька таких "двосторонок".

Ранок президент почав у Нью-йоркській штаб-квартирі Microsoft, обговорив можливе розширення бізнесу цієї It-корпорації в Україні. Буквально в ці хвилини триває зустріч із генеральним секретарем НАТО. Пізніше в пана Столтенберга будуть переговори з росіянами, зокрема й Лавровим, і це важливо - заздалегідь "звірити годинники"з Києвом.

А з того, що вже відбулося, розмова з нью-йоркськими інвесторами з проханням вкладати гроші в Україні.

В ООН були перемови з генсеком Організації Антоніу Гутеррешем. Говорили більше про окупований Донбас та гуманітарну допомогу, яку можуть надати Об'єднані нації. У розмові з турецьким президентом Ердоганом були дві головні теми: перша - економіка (зокрема ідея постачати скраплений газ із країн Близького Сходу за посередництва Анкари), друга - питання Криму, допомога кримським татарам і політв'язням. Сьогодні за розкладом - день головної промови з Оонівської трибуни, після обіду за місцевим часом (за Києвом, це практично опівночі) - черга виступати Україні.

За словами українських дипломатів, акцентів у цій промові буде три: щодо протидії Росії, щодо активнішої участі Об'єднаних націй у вирішенні гуманітарної кризи на українських окупованих територіях. І щодо протидії ковіду, допомога з вакцинами та ліками, яку Україна просить в ООН в межах програми "ковакс".

Але останні поправки ще не внесені. І єдине, що точно відомо - виступ буде саме сьогодні, ООН відмовилася від практики переносити промови президентів на наступний день, якщо попередні політики "перебирають"свій час.

Глав держав і урядів просять "вкластися" в 15 хвилин, але перервати їх теж ніхто права не має. Тому в минулі роки й були постійні накладки із часом, але цього разу генсек ООН наказав: жодних змін, навіть якщо час "зсувається"- учасники все одно сидітимуть у залі, доки не виступлять лідери всіх країн, які є в плані. А от щодо термінів самого візиту президента, то через останні резонансні події в Україні він може вилетіти з Нью-Йорка достроково, попередньо навіть ідеться про десяту ночі за Нью-Йорком, але можливі зміни.