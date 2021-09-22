Обстріли на Донбасі не вщухають

На фронті від початку доби п'ять випадків порушення режиму тиші. На півдні Донеччини ворог відкривав вогонь з гранатометів і скинув з безпілотників на наші позиції боєприпаси ВОГ-17. Зі стрілецької зброї атакував неподалік Зайцевого. А в напрямку Світлодарська - вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів. Утрат серед українських захисників немає. Докладніше про ситуацію на передовій - Руслан Смєщук.

Важке свинцеве небо ніби тисне на похмурий степ. Це передові позиції на Світлодарській дузі. Лінія фронту тут вдається вглиб непідконтрольних територій. Ситуація останнім часом доволі напружена.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Гатять із всього, що у них є. Гранатомети, міномети. Кроме стрелкового только.

Дистанція між лініями окопів дозволяє супротивнику частіше застосовувати великі калібри. Днями, наприклад, декілька годин поспіль ворог обстрілював армійців з мінометів. Найімовірніше, хотів знищити бойове обладнання - переконані вояки.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Протягом трьох годин супротивник проводив обстріл - хаотично розкидаючи снаряди по лінії нашого опорного пункту. Це був такий целенаправлений потужний обстріл по всій нашій лінії із таким наголосом по центральному посту. Бо противник хоче вивести із ладу обладнання спостереження.

Крім того, час від часу впритул до армійських позицій намагаються підходити нечисленні групи ворога - чи то розвідники, чи то диверсанти.

Позивний "Тихий", військовослужбовець Збройних сил України:

Немножко напряженная - провоцируют нас частенько с наступлениеи темноты начинают стрелять. Бывают вылазки. Недавно были два человека замечены. Пытались по балке подойти, метров на 500 подошли, а может и ближе бы подошли, если бы не заметили.

Вояки відігнали їх кулеметною чергою. Кажуть, гнітюча осіння погода, звісно, позитиву не додає. У такі моменти допомагає внутрішня мотивація.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Втомився, є деяка втома. Але я розумію чому я тут, ради кого це я роблю.

Загалом від початку тижня ситуація на Донбасі дещо стабілізувалася. Її контролюють українські військові.