Уряд планує посилити відповідальність за підробку ковід-паспортів [ Редактировать ]
Кабмін пропонує посилити відповідальність за підробку ковід-сертифікатів. Законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за продаж та використання документів про вакцинацію, уряд сьогодні планує затвердити та передати до Верховної Ради.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Підробив такі документи - штраф від 170 тис., або строк до трьох років. Штрафи тисячі гривень та обмеження волі до двох років будуть передбачені як для людей, які свідомо використовують підроблені документи, так і для лікарів, які свідомо, вносять неправдиву інформацію про щеплення.
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