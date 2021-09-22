Кабмін пропонує посилити відповідальність за підробку ковід-сертифікатів. Законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за продаж та використання документів про вакцинацію, уряд сьогодні планує затвердити та передати до Верховної Ради.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Підробив такі документи - штраф від 170 тис., або строк до трьох років. Штрафи тисячі гривень та обмеження волі до двох років будуть передбачені як для людей, які свідомо використовують підроблені документи, так і для лікарів, які свідомо, вносять неправдиву інформацію про щеплення.