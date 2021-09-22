У Росії зник з радарів військовий літак [ Редактировать ]
У Росії зник з радарів військовий літак. АН-26 виконував технічний політ біля Хабаровська, на його борту було шестеро людей, пише місцева преса.
Жодної інформації про технічні проблеми від екіпажу не надходило. Імовірно, літак упав у заповідній зоні. На його пошуки вирушили рятувальники, роботу яких ускладнюють несприятливі погодні умови. Можливо, саме вони й призвели до падіння літака, - припускають в екстрених службах.
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