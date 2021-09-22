Канарський вулкан зруйнував майже двісті домівок [ Редактировать ]
183 будинки зруйновані на канарському острові Ла-Пальма внаслідок виверження вулкана. Магму відкидає на сотні метрів. Вона поглинає все на своєму шляху.
Як повідомляють місцеві медіа, лавові потоки перетнули одну з автомагістралей - рух дорогою перекрили. Залишити свої домівки змушені шість тисяч місцевих жителів. Про постраждалих не повідомляють. Це перше за останні пів століття виверження на Канарах.
Міністр туризму Іспанії заявила: "Це приголомшливе видовище природи". Мовляв, треба зробити катастрофу туристично привабливою й отримати вигоду. За ці слова чиновниця втрапила в скандал - її розкритикували опозиційні політики та ЗМІ.
по теме
Вулкан Кумбре-В'Єха прокинувся на острові Ла-Пальма. Напередодні гора викинула стовп диму та каміння.
Напередодні гора викинула стовп густого сірого диму, у повітря полетіли бризки лави й каміння. Потоки розжареної вулканічної маси знищили щонайменше 100 житлових будинків.
Розпечені потоки поховали під собою вже 160 будинків і спопелили сотні гектарів території. Дрон зафіксував на відео, як лава насувається на приватний басейн і стікає у воду.
На Канарах цими днями туристи почуваються дещо тривожно. Наввипередки з лавою змагаються жителі та гості острова Ла-Пальма.
За прогнозами метеорологів, найближчим часом гора може почати викидати велике каміння в радіусі двох кілометрів. На острові мешкають менш ніж сто жителів.