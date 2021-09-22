Вулкан залишив шість тисяч людей без домівок

183 будинки зруйновані на канарському острові Ла-Пальма внаслідок виверження вулкана. Магму відкидає на сотні метрів. Вона поглинає все на своєму шляху.

Як повідомляють місцеві медіа, лавові потоки перетнули одну з автомагістралей - рух дорогою перекрили. Залишити свої домівки змушені шість тисяч місцевих жителів. Про постраждалих не повідомляють. Це перше за останні пів століття виверження на Канарах.

Міністр туризму Іспанії заявила: "Це приголомшливе видовище природи". Мовляв, треба зробити катастрофу туристично привабливою й отримати вигоду. За ці слова чиновниця втрапила в скандал - її розкритикували опозиційні політики та ЗМІ.