Президент України записав емоційне відео у відповідь на напад на свого помічника [ Редактировать ]
Емоційне відео у Фейсбуці зі своєю першою реакцією президент записав о шостій ранку за місцевим часом. Каже, вражений був настільки, що хотілося одразу ж повернутися в Київ, утім - сьогодні точно не той день, коли це можливо.
Володимир Зеленський, президент України:
…не був би президентом, то моїм пріоритетом було б перебувати поруч із моїм товаришем. Але ми розуміємо, що спочатку я президент, потім вже - батько, чоловік, син, товариш. Зривати зустрічі з прем'єром Джонсоном, яка дуже важлива, і з Великою Британією, яка нас дуже підтримує, я вважаю, я не маю права. І обов'язково буду представляти Україну впродовж свого виступу на Генасамблеї ООН. А після цього відпочивати не буду, залишатися, в ресторани ходити не буду. Одразу після цього поїду додому та займуся цим процесом детальніше.
по теме
На помічника президента - невипадково напали саме у той час, коли самого президента не було в країні. У цьому переконаний - Зеленський.
В среду, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский назвал свою версию покушения на помощника Сергея Шефира
Публичная реакция президента будет в ближайшее время
Покушение было осуществлено близ населенного пункта Лесники. Киллеров ищут, правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".
Уперше від початку пандемії сильні світу цього наважилися зустрітися особисто. Проте не всі. Приблизно 60 політиків - президентів та прем'єрів, надіслали відеозвернення.