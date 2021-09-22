Емоційне відео у Фейсбуці зі своєю першою реакцією президент записав о шостій ранку за місцевим часом. Каже, вражений був настільки, що хотілося одразу ж повернутися в Київ, утім - сьогодні точно не той день, коли це можливо.

Володимир Зеленський, президент України:

…не був би президентом, то моїм пріоритетом було б перебувати поруч із моїм товаришем. Але ми розуміємо, що спочатку я президент, потім вже - батько, чоловік, син, товариш. Зривати зустрічі з прем'єром Джонсоном, яка дуже важлива, і з Великою Британією, яка нас дуже підтримує, я вважаю, я не маю права. І обов'язково буду представляти Україну впродовж свого виступу на Генасамблеї ООН. А після цього відпочивати не буду, залишатися, в ресторани ходити не буду. Одразу після цього поїду додому та займуся цим процесом детальніше.