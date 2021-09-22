Та сьогодні головна подія Генасамблеї - виступ з Оонівської трибуни. Але що відбувається окрім цього? Які зустрічі заплановані і які вже відбулися? Дмитро Анопченко стежить за всіма подіями в Нью-Йорку.

У Нью-Йорку цими днями можна зустріти чи не всіх перших осіб. Ну ось, наприклад, просто на вулиці, біля будівлі ООН, бачимо турецьку делегацію і самого Реджепа Ердогана! Не те щоб зовсім без охорони - не та людина! Але спокійно спілкується з колегами. Що вже казати про кулуари Організації чи зустрічі "на полях", де глави держав і урядів можуть поговорити без зайвих очей - якщо вже однаково всі разом до Штатів прилетіли.

У сьогоднішньому розкладі Зеленського декілька таких "двосторонок". Найголовніша станеться ввечері, це розмова з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Ранок почали в Нью-йоркській штаб-квартирі Microsoft, де говорили про можливе розширення бізнесу цієї It-корпорації в Україні. Дві години тому відбулася зустріч із Генеральним секретарем НАТО. Пізніше в пана Столтенберга будуть переговори з росіянами, зокрема з Лавровим, і це було важливо - заздалегідь "звірити годинники" Києва й Альянсу.

Ми в цьому напрямку - одна з пріоритетних країн, і далі - вибір за Альянсом. Ми зі свого боку зробили все! І не все стосовно "Північного потоку", але останні події дійсно показали, що ми на щось впливаємо.

Де в Києві бачать ці "зони впливу"- Зеленський докладно говоритиме з трибуни ООН. Саме сьогодні за розкладом - день виступу, після обіду за місцевим часом (за Києвом, це майже північ).

За словами українських дипломатів, акцентів у цій промові буде три: щодо протидії Росії, щодо активнішої участі Об'єднаних націй у вирішенні гуманітарної кризи на українських окупованих територіях. І щодо протидії ковіду, допомога з вакцинами та ліками, яку Україна просить в ООН у межах програми "ковакс". Але останніх поправок ще не внесено, промову ще корегують.

І єдине, що точно відомо - виступ буде саме сьогодні, ООН відмовилася від практики переносити промови президентів на наступний день, якщо попередні політики "перебирають" свій час. Глав держав і урядів просять "вкластися" в 15 хвилин, але перервати їх теж ніхто права не має. Тому в минулі роки й були постійні накладки з часом; але цього разу Генсек ООН наказав: жодних змін, навіть якщо час "зсувається" - учасники однаково сидітимуть у залі, доки не виступлять лідери всіх країн, які є в плані. Далі - ще зарезервоване "вікно" під перемови, тобто варто чекати новин.

І (зокрема і через останні резонансні події в Україні) делегація планує вилетіти з Нью-Йорка вже сьогодні пізно вночі, попередньо навіть кажуть - президентський борт розпорядилися готувати до вильоту на десяту вечора, щоб мати можливість завтра в обід вже бути в Києві.