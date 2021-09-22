Новообрана Держдума Росії - нелегітимна. Оскільки голосування проводили й на тимчасово окупованих територіях України - в Криму, і на Донбасі. Таку заяву сьогодні схвалила Верховна Рада. І закликала світову спільноту не визнавати цих виборів.

Які ще документи нардепи встигли ухвалити? Та чому впевнені, що завтра і під куполом, і під стінами парламенту - буде гаряче? Подробиці розкаже Анна Каменєва.

Не відкладати на безвік банківські закони. Невдоволені сьогоднішнім порядком денним нардепи запропонували розглянути бодай один із документів, необхідних для отримання траншу МВФ. Зала це підтримала і проголосувала за закон, який дозволяє банкам проводити валютний нагляд за рахунками клієнтів. Утім у цей документ чомусь потрапила зовсім інша норма - про Бюро економічної безпеки. Цією поправкою слуги хочуть відтермінувати запуск органу на два місяці. Мовляв, не встигають запустити.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Порушуючи 116 статтю регламенту, висуваєте те, що не всім прийнятно. Мені, на жаль, дуже стидно, що ви в ніч поставили цю поправку, при тому, ця ж поправка є в 5600 і в усіх проєктах закону, які тільки можливі на сьогодні.

Попри критику - поправку в законі залишили. А ще - проголосували постанову про невизнання виборів до російської держдуми, які відбувалися і на окупованих українських територіях.

Олександр Мережко, народний депутат, "Слуга народу":

Верховна Рада України звертається до міжнародної спільноти із закликом надати оцінку фальсифікованим виборам та фактам незаконного голосування.

Також нардепи законодавчо заборонили антисемітизм та призначили місцеві вибори у кількох містах та селищах. А в кулуарах тим часом обговорювали день завтрашній. Адже у четвер, за прогнозами "слуг", мають з'явитися під куполом два скандальні законопроєкти - про олігархів та податкові зміни. У профільному комітеті - у цьому не впевнені.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Тексти не готові, юридично не готові. Умовно 5600 - я знаю як працює секретаріат нашого комітету, це податковий комітет, вони працюють всі вихідні, день, ніч, ну просто великий текст. Ну щоб зрозуміти, що таблиця правок вона справді виглядає - отакий стос паперів.

А от за олігархів, вочевидь, завтра таки візьмуться. Хоча документ критикує й опозиція, і навіть деякі "слуги народу". Головні претензії - до критеріїв, за якими визначатимуть олігархів. І те, що рахуватиме їх РНБО.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Для цього є силові структури, у нас для цього антимонопольний комітет і мені здається, що треба реальними методами діяти, для того, щоб зруйнувати олігархів, а не піар-шоу і не такими, знаєте, піар-акціями й пустими законами.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Бенефіціар - це дуже широко, тому що кожен може бути із вас бенефіціаром каналу по 1% і ви теж будете в реєстрі. Тому, я вважаю, що треба все-таки, щоб поняття було - бенефіціарний власник.

Та чи зможуть депутати відстояти свої поправки у залі - невідомо. У монобільшості хочуть розглядати документ за спецпроцедурою, тобто постатейно, без поправок. І запевняють - голоси в них є і за сам закон, і за таку процедуру. Проти неї - опозиція. Не відкидають і блокування трибуни.

Вікторія Сюмар народний депутат, "Європейська Солідарність":

Регламент передбачає розгляд кожної поправки, на якій наполягає народний депутат. Якщо вони підуть по бєспрєдєлу, то очевидно в опозиції не лишиться іншого виходу для того, щоб показати, що нас теж варто чути.

Чи почує монобільшість опозицію - покаже ранкове засідання. А от чи почує ФОПів - позачергове. Його скликають на вимогу третини нардепів.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Законопроекты, которые упрощают ведение малого бизнеса, потому что то, что натворили с ФОПами до этого, когда людей заставляют покупать кассовые аппраты, не дав им никакой поддержки, когда просто ужесточают налоговое давление на них, то мы считаем это недопустимым. Мы будем принимать участие и поддерджим законы, которые облегчают жизнь малых предпринимателей.

Самі ж ФОПи вже заявили - завтра від самого ранку зберуться на мітинг під парламентом.