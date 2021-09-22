І хоча наразі вакцинація добровільна, освітяни вже постали перед вибором - робота або щеплення. Адже від завтра Україна - у "жовтій зоні" карантину. А це означає, що працюватимуть лише ті школи, де імунізовано щонайменше 80 відсотків колективу, принаймні однією дозою.

Чи багато таких закладів в Україні? І для кого зробили виняток? Про це - далі.

Урок математики в миколаївській школі. Діти ділять і множать, активно розв'язують задачі та відповідають на запитання. Повертатися до дистанційного навчання не хочуть ані батьки, ані педагоги.

Наталія Піщана, мати учня Миколаївської ЗОШ №25:

Мне пришлось с ним сидеть, все дополнительно объяснять. Дистанционное обучение тормозит развитие детей. Очень сильно они отстают. А дети, у которых родители работают, предоставлены сами себе. Пропускают очень много.

Кожного ранку дезінфікую руки, відкриваю вікно, щоб провітрити клас.

Половина шкіл Миколаєва таки піде на дистанційку. Викладачі вакциновані, а от технічний персонал - ні. Тому навчатися доведеться онлайн.

Світлана Макарова, заступниця начальника управління освіти Миколаївської міськради:

В середньому серед працівників загальної середньої освіти сьогодні 72% вакцинованих людей.

Тетяна Тополюк, учителька початкових класів Миколаївської ЗОШ №25:

Вакцинацію я зробила перший раз, коли запропонували саме "Пфайзером". Це було ще влітку до відпустки. Я розуміла, що це необхідно для мого здоров'я, щоб зберегти здоров'я дітей, які прийдуть до школи, щоб у батьків не виникало питань.

А от у селах та містечках Чернівецької області більшість шкіл завтра вийдуть на очне навчання. За останні дні по регіону масово щепили більшість учителів.

Ірина Ткачук, начальниця управління освіти Чернівецької міської ради:

Чому швидше починають вакцинуватися? Тому що всі розуміють, що все, завтра "жовта" зона й іншого ходу справи вже не буде.

У міських школах ситуація гірша. П'ята частина завтра не вийде на уроки. Там немає необхідних вісімдесяти відсотків щеплених працівників. Серед них школа №6. Більшість викладачів тут вакциновані, а от технічні працівники - оголосили бойкот імунізації. Учителі кажуть - хочуть працювати у звичному режимі й не переходити онлайн, бо, по-перше, не в усіх учнів є на ці потреби технічні засоби. А по-друге, діти тільки почали звикати до очних уроків. Перехід на "дистанційку"- черговий стрес.

Оксана Косар, учителька початкових класів Чернівецької спеціалізованої школи фізико-математичного профілю №6:

Хто може з учителів, той вакцинується, але ж всі є людьми й, можливо, не всім можна вакцинуватися.

Протягом сьогоднішнього дня директори рівненських шкіл узялися підвищувати рівень імунізації, аби тільки не піти на дистанційку. У деяких навіть учнів відпустили додому раніше, щоб провести педнаради. У заклади приїжджали мобільні групи медиків і робили протиковідні ін'єкції просто на робочих місцях. Тож до кінця дня виявилося - половина закладів Рівного працюватиме у звичному режимі.

Учити дитину треба контактно, ти повинен бачити його очі, відчувати його душу.

Світлана Гемберг учителька музики в першій школі Рівного. Вона однією з перших провакцинувалася проти коронавірусу.

Світлана Гемберг, учителька музичного мистецтва Рівненської ЗОШ №1 ім. Володимира Короленка:

Навіть не було зовсім сумніву, тому що мало того, що я відчуваю велику відповідальність кожного вчителя за те, що ми несемо відповідальність за дітей, контакти наші з батьками, тому звичайно вакцинація для мене була дуже важливою.

У школі, де викладає пані Світлана, працює 66 педагогів та вісімнадцять техпрацівників. Щепилися майже всі.

Людмила Грекул, директорка Рівненської ЗОШ №1 ім. Володимира Короленка:

Свідомість і ми про це говорили, ми про це розказували. Проблема не буду говорити існувала, але існувала тільки з технічними працівниками, бо технічні працівники були переконані чомусь, що це важко, що це погано переноситься.

Дев'ятикласник Дмитро радіє, бо торік через "дистанційку" геть відстав у навчанні.

Дмитро Синюк, учень рівненської ЗОШ №1 ім. Володимира Короленка:

Ти дома, ти більш розслаблений, в тебе більше хоче взяти лінь і ти не можеш повністю сконцентруватися на навчанні.

Пощастило батькам учнів молодшої школи. Навіть у "невакцинованих школах" вони вчитимуться очно. Що ж стосується дитсадків, то вони будуть відчинені, доки регіон не перейде до "червоної карантинної зони".