Ціни на газ для українців не зміняться

На порозі опалювального сезону та ще й з рекордними цінами на паливо. На Європейській енергетичній біржі вартість газу і далі зростає. Минулого тижня тисяча кубів "перевалила" за 900 доларів. Утім, і урядовці, і постачальники запевняють: для українців ціна на газ не зміниться і становитиме 8 гривень за куб.

Чому ціни не зростатимуть аж до травня? Розкаже Богдан Вербицький.

Похолодало! Цього тижня в Україні різко знизилася температура. Тож уже зараз усі в очікуванні опалювального сезону.

Павло Тиндик, директор ТОВ "Харківгаз Збут":

Скільки платитимемо? І чи подорожчає газ?

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Дякую за питання. Воно дійсно одне з актуальних перед початком опалювального сезону.

У гості до харків'янки Олександри ми завітали зранку. Жінка саме готувала на кухні.

Олександра, харків'янка:

Пользуюсь только газом для приготовления еды. Варочным газом.

Тож і цифри в платіжках дівчини невеликі. Бо кубів мало нагорає!

Олександра, харків'янка:

Расход в месяц получается от трех кубометров. 3.22. Где-то вот так получается.

Суми в платіжках Олександри за газ майже не змінюються: бо вартість "кубів" - однакова.

Платежка за июль. Вот, начислено 7,99 за кубометр. Платежка за август также 7.99 за метр.

І так буде щомісяця аж до травня! Бо ще навесні всіх Побутових споживачів автоматично перевели на річні контракти з фіксованою ціною.

Павло Тиндик, директор ТОВ "Харківгаз збут":

Нічого оформлювати не потрібно. До кінця квітня 2022 року буде незмінна, і складатиме сім гривень 99 копійок за кубометр.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

В більшості газопостачальних компаній ціна також зафіксована на рівні, або менше ніж вісім гривень для побутових споживачів.

Тобто для тих, хто користується газом для приготування їжі чи обігріву. Ціна палива не зміниться. Навіть узимку - в традиційно "найдорожчий" комунальний період. А де ж постачальники візьмуть дешеве паливо по фіксованій ціні?

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Постачальники з метою забезпечення потреб своїх побутових споживачів у свій час уклали договори за якими ціна також зафіксована для продажу газу цим побутовим споживачам. Тому, газ українського походження який реалізується і споживається побутовими споживачами не буде змінюватися у ціні до травня наступного року - це точно.

Навіть попри "цінове ралі" газу на Європейській енергетичній біржі. А минулого тижня блакитне паливо там продавали по 900 доларів за тисячу кубів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Виступаємо гарантами того, що для побутових споживачів України ціна на газ не зміниться.

Тобто очікувати збільшення цифр у платіжках - не варто. Аби розподілити навантаження, в газзбутах запропонували ще один підхід - тариф "Рівномірний платіж".

Павло Тиндик, директор ТОВ "Харківгаз збут":

Відповідно до якого, сума в платіжках не буде відрізнятися в зимові, весняні та осінні місяці.

Бо річний об'єм газу розіб'ють на 12 рівних платежів. Тож для людей, що мають стабільний дохід щомісяця - платити за газ у такий спосіб зручніше.