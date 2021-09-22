Батумі накрила сильна злива [ Редактировать ]
Потоп у грузинському Батумі. Місто накрила сильна злива. Вулиці перетворилися на річки, автомобілі затопило, вода - на рівні перших поверхів будинків. Постраждав бізнес.
У місті проблеми з транспортним сполученням. Пів сотні жителів звернулися до рятувальників по допомогу. Комунальні служби відкачують воду в найпроблемніших районах і там, де це ще можливо.
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У місті проблеми з транспортним сполученням. Пів сотні жителів звернулися до рятувальників по допомогу. Комунальні служби відкачують воду у найпроблемніших районах і там, де це ще можливо.
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