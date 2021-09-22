"Ураганами" - по противнику. Українська ракетна артилерія проводить навчання на межі з окупованим Кримом. Відпрацьовують дії на випадок ворожого наступу. Як усе відбувається - дивіться далі.

Один залп цієї батареї може знищити ворога на площі п'ять квадратних гектарів. Це - чи не найпотужніший вид зброї в Об'єднаних силах ЗСУ. Випробовують її на адмінкордоні з окупованим Кримом. Тут проходять вишкіл українські артилеристи.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Безпілотники наших військ виявили висування резервів військ противника на підрозділи наших сил, реактивних сил залпового вогню "Ураган"...

За легендою навчань, противник прорвав лінію української оборони. Наш підрозділ системи залпового вогню готується до бою. Перед тим, як уразити імовірного ворога, сапери перевіряють територію, звідки наша батарея вестиме вогонь. Їх прикриває піхота.

У херсонському степу - батарея української ракетної артилерії. Система "Ураган".

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Цей шум і коли направляюча вистрелить з гармати не забуваємо - це дуже серйозна зброя, як нас називають богами війни - все ж таки не просто так. Вважаю, що вона може подавити не малу кількість ворогів.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо випустити залп, це буде дуже небезпечно для противника. Наші расчети виконували вправи на вогневих позиціях. Емоції зашкалювали під час цього дійства - це неперадаваємо. Ми влучили в ціль, за що були похвалені нашим командиром.

Такий вишкіл проходять двічі на тиждень. Ракетники переконані - це дає можливість місцевим жителям почуватися впевненіше.

Богдан, військовослужбовець Збройних сил України:

Їм буде спокійніше, коли тут буде стояти підрозділ, який зможе виконати завдання і зможе не пропустити на територію України окупанта.

Навчання тримають наших артилеристів у постійній бойовій готовності. Тим часом розвідка уважно відстежує реальну ситуацію з боку окупованого Криму й готова реагувати на будь-які зміни.