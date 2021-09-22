В среду, 22 сентября, в Полтаве мужчина похитил женщину со стрельбой и скрылся на авто. Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника. Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

Люди, которые стали свидетелями ситуации, рассказали, что женщина покупала кофе в киоске, когда к ней подошел мужчина и устроил ссору. После прозвучало несколько выстрелов. Мужчина схватил женщину за сумку, но она ее не отдавала. Затем злоумышленник затащил женщину в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

Ранения от стрельбы получил прохожий 1990 года рождения. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

О происшествии правоохранителям сообщила продавщица. Полицейские нашли автомобиль нападавшего на заправке в Кременчуге и задержали его.

В салоне автомобиля, кроме правонарушителя, находилась женщина, 1996 года рождения. Вероятно именно эту женщину он заставил сесть в транспортное средство в Полтаве.

Полиция сейчас решает вопрос об открытии дела по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия и похищения человека. Нападавшему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что мужчина изнасиловал ребенка, с которым дружил.

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