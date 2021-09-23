Скульптор з Єгипту створює мініатюри на кінчиках олівців [ Редактировать ]
Мініатюрне мистецтво створює скульптор з Єгипту. На кінчиках олівців Ібрагім Белал вирізає фігури фараонів. Використовує лише мікроскоп, ніж і пензлик. На різьблення однієї крихітної постаті митець витрачає 40 годин. Ібрагім має на меті створити музей мініскульптур, які відтворять всю історію Єгипту, від епохи фараонів до сьогодення.
Ібрагім Белал, єгипетський художник, скульптор мініатюр:
Це мистецтво рідкісне. Мало хто спеціалізується на цьому, оскільки таке різьблення складне й вимагає від художника певних навичок, як-от: знання анатомії та мистецтва скульптури загалом. Усе це необхідне, щоб відтворити справжні й точні розміри фігури.
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