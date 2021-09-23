Мініатюрне мистецтво створює скульптор з Єгипту. На кінчиках олівців Ібрагім Белал вирізає фігури фараонів. Використовує лише мікроскоп, ніж і пензлик. На різьблення однієї крихітної постаті митець витрачає 40 годин. Ібрагім має на меті створити музей мініскульптур, які відтворять всю історію Єгипту, від епохи фараонів до сьогодення.

Ібрагім Белал, єгипетський художник, скульптор мініатюр: