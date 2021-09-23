На канарському острові Ля Пальма триває евакуація через виверження вулкану.

За чотири дні, відколи прокинулася вогнедишна гора, лава вже знищила 150 будинків, а також школи, комунікації та бананові плантації - основне джерело заробітку місцевих жителів.

Потоки розпеченої породи поволі стікають на узбережжя. Надзвичайні служби намагаються спрямувати їх обіч людських жител, однак поки марно. За прогнозами вчених, у понеділок лава досягне океану. Це може спровокувати вибухи та викиди небезпечних газів.