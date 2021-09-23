Пребывая с рабочим визитом в США, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщается в Twitter главы Украины.

Стороны обсудили сотрудничество в разных сферах.

Во время встречи с моим другом Борисом Джонсоном обсудили усиление взаимодействия Украины и Великобритании в сферах торговли, обороны, финансов, энергетики. Подвели первые итоги Соглашения о свободной торговле - рост товарооборота на 70%.

Зеленский поблагодарил его за поддержку целостности Украины и Крымской платформы.

Напомним, что официальный Киев объявил, что меняет тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.

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