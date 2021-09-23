За минувшие сутки, 22 сентября, в Украине зафиксировали 7866 новых подтвержденных случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Больше всего новых заражений в Харьковской и Львовской областях.

За сутки в Украине:

госпитализировали - 2 070 человек;

летальных исходов - 123;

выздоровели - 2305 человек.

Протестовали:

методом ПЦР - 41 625 человек,

методом ИФА - 9 742 человек,

экспресс-тестами - 33 568 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:

в Харьковской области - 839,

во Львовской области - 685,

в Донецкой области - 520,

в Киеве - 467,

в Днепропетровской области - 456.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 370 425 человек;

выздоровели - 2 237 973;

летальных случаев - 55 284.

Ранее мы писали о том, что исследователи из Австрии выяснили, что в крови зараженных SARS-CoV-2 людей присутствует уникальный паттерн иммунологических маркеров, по которым реакцию на коронавирусную инфекцию на ранней стадии можно отличить от ответов на другие заболевания.

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