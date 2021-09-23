Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 22 сентября, в Украине зафиксировали 7866 новых подтвержденных случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Больше всего новых заражений в Харьковской и Львовской областях.
За сутки в Украине:
- госпитализировали - 2 070 человек;
- летальных исходов - 123;
- выздоровели - 2305 человек.
Протестовали:
- методом ПЦР - 41 625 человек,
- методом ИФА - 9 742 человек,
- экспресс-тестами - 33 568 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:
- в Харьковской области - 839,
- во Львовской области - 685,
- в Донецкой области - 520,
- в Киеве - 467,
- в Днепропетровской области - 456.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 370 425 человек;
- выздоровели - 2 237 973;
- летальных случаев - 55 284.
Ранее мы писали о том, что исследователи из Австрии выяснили, что в крови зараженных SARS-CoV-2 людей присутствует уникальный паттерн иммунологических маркеров, по которым реакцию на коронавирусную инфекцию на ранней стадии можно отличить от ответов на другие заболевания.
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