Долгожданная презентация Apple уже состоялась и совсем скоро новинки поступят в продажу. В том числе и iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max - продвинутые модели из новой линейки. Пока мы ждем поступления смартфона в продажу для более детального обзора, уже сейчас можно разобраться, какие возможности он предлагает, и чем порадует пользователей. Рассмотрим ключевые особенности iPhone 13 Pro | Pro Max.

Увеличенная яркость экрана

Если сравнивать экран iPhone 13 Pro с предшественником, сразу бросится в глаза, что он намного ярче. Стандартная яркость теперь составляет 1000 нит, а это на 200 нит больше, чем у 12 Pro. Для пользователей это означает, что изображение на дисплее теперь будет еще более насыщенным, и рассмотреть экран в дневное время будет намного проще.

Интеллектуальная технология ProMotion

В iPhone 13 Pro Apple реализовала ProMotion - это интеллектуальная функция, которая позволяет адаптироваться под контент, воспроизводимый на гаджете. Таким образом даже после повышения частоты до 120 Гц, на расход аккумулятора это влияет не так сильно, и при этом вы можете получать удовольствие от более плавной картинки.

Улучшенный графический процессор

В очередной раз Apple превзошла сама себя в производительности своих устройств. Теперь здесь есть еще одно ядро графического процессора, что делает его мощнее и существенно ускоряет обработку фото, снятых в Pro RAW и видео в ProRes.

Мощный аккумулятор

Аккумулятор нового смартфона продвинутой версии продержится в автономном режиме около 22 часов воспроизведения видео. И это действительно невероятно, ведь, например, его предшественник обеспечивал только 17 часов, что считалось хорошим показателем для Apple.

Новая конфигурация памяти

За всю историю Apple еще не было смартфонов, которые поставлялись бы с 1 Тб памяти. Это лучшее решение для пользователей, которые не хотят пользоваться облачными сервисами для хранения документов, фото и видео. Конечно, базовая подписка на iCloud+ все же пригодится, но теперь не придется постоянно думать о заканчивающейся памяти и необходимости очистить устройство.

Потрясающая камера

В прошлом году iPhone 12 Pro отличался от старшего брата Pro Max своей камерой. В этом же году, уже в Pro модели, компания реализовала новые возможности, которые произведут впечатление для любителей фото и видео, сделанных на Айфон. В iPhone 13 Pro доступны улучшенные модули всех объективов, 3-х кратное увеличение, 6-ти кратный оптический зум и 15-ти кратный цифровой.

HDR

Новая возможность iPhone 13 Pro, которая способствует большей резкости фото и видео, что открывает для пользователей отличные возможности. Также в приложении Камера теперь еще больше стилей для интересных экспериментов.

Функция Киноэффект

Нововведение от Apple, реализованное в смартфонах 13 поколения - Киноэффект. Эта функция позволяет пользователям не просто снимать видео, а создавать настоящие фильмы. Например, с эффектом портретного режима, фокусирующего на конкретных людях и примерах. С таким смартфоном в руках создается ощущение, что вы снимаете на такую же камеру, как и профессиональные операторы Голливуда.

ProRes

Если в прошлом году Купертино представило ProRaw, совершивший революцию в мобильной съемке, то сейчас компания пошла еще дальше. Вместе с обновлением iOS 15 пользователям iPhone 13 Pro будет доступен ProRes - уникальный формат для более точного редактирования, включающий исходные данные.

2 eSIM

До этого года Apple разрешали привязку только одной виртуальной карты к смартфону. В 13 поколении доступна регистрация сразу двух, что позволит удобно пользоваться любыми тарифными планами.

Цена

Стоимость гаджета - от $999.

Источник: ilounge.ua