А у Черкасах правоохоронці продовжують шукати убивцю кримінального авторитета Михайла Козлова. Джерела у місцевій поліції надали нашим кореспондентам відео з камер спостереження нападу на чоловіка.

Той саме перебував у кав'ярні, коли всередину увірвались кілька невідомих у балаклавах і чорній уніформі. Закричали, що вони з СБУ, тому опору їм ніхто не чинив. Нападники з автомата розстріляли Козлова й втекли. Охоронці намагалися доправити потерпілого в лікарню, але не встигли - дорогою він помер. Машину стрільців за годину знайшли спаленою на одному з пляжів.